На Аляске извергается вулкан Вениаминова (видео)

Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 5 км.

По данным ученых Вулканической обсерватории Аляски, шлейф пепла унесло на расстояние 240 км на юго-восток от вулкана, сообщает The Weather Channel.

Вулкан Вениаминова находится в 772 км от города Анкоридж на полуострове Аляска.

The last several hours of the #Veniaminof eruption seen from Perryville, Alaska. #volcanopic.twitter.com/o81VOFUDSe