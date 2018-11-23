На Аляске извергается вулкан Вениаминова (видео)

09:39, 23 ноября 2018
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Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 5 км.

На Аляске извергается вулкан / Alaska Volcano Observatory
На Аляске извергается вулкан / Alaska Volcano Observatory

Вулкан Вениаминова в американском штате Аляска выбросил столб пепла на высоту около 5 км, было объявлено "красное" предупреждение для авиации.

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По данным ученых Вулканической обсерватории Аляски, шлейф пепла унесло на расстояние 240 км на юго-восток от вулкана, сообщает The Weather Channel.

Вулкан Вениаминова находится в 772 км от города Анкоридж на полуострове Аляска.

Напомним, в Гватемале извергается вулкан Фуэго, из опасных районов эвакуировали порядка четырех тысяч человек.

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Теги: #вулкан#Аляска
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