В Киеве сегодня без осадков, температура до -2°

08:30, 23 ноября 2018
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Вечером в столице до -3°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 ноября, в Киеве без осадков, температура до -2°.

Завтра Украину накроет антициклон - будет сухо и холодно

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 4,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 16:04.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Украине сохранится холодная погода, без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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