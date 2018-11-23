В Киеве сегодня без осадков, температура до -2°
Вечером в столице до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 ноября, в Киеве без осадков, температура до -2°.
Завтра Украину накроет антициклон - будет сухо и холодно
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 4,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 16:04.
Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Украине сохранится холодная погода, без осадков.
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Погода в Украине
- Винница-3°... -10°
- Днепр0°... -6°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир-2°... -6°
- Запорожье0°... -5°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев-2°... -7°
- Кировоград-4°... -9°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк-2°... -5°
- Львов0°... -2°
- Николаев-1°... -6°
- Одесса-1°... -6°
- Полтава-1°... -6°
- Ровно-3°... -6°
- Симферополь0°... -4°
- Сумы0°... -5°
- Тернополь-3°... -6°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницкий-3°... -7°
- Черкассы-2°... -8°
- Чернигов0°... -7°
- Черновцы-2°... -6°
Виргиния, США
- 3 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-6 °
Влажность:64 %
Давление:768 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:01
Закат16:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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