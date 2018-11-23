В Киеве сегодня без осадков, температура до -2°

Вечером в столице до -3°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 ноября, в Киеве без осадков, температура до -2°.

Читайте также Завтра Украину накроет антициклон - будет сухо и холодно

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 4,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 16:04.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Украине сохранится холодная погода, без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.