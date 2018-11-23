Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)

08:09, 23 ноября 2018
82
0

На юге и востоке днем температура до +2°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 23 ноября в Украине сохранится холодная погода, без осадков.

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +2°. 

На западе Украины без осадков. Температура до 0°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура днем до -1°. В центре переменная облачность, температура до 0°.

Прогноз на 23 ноября / УНИАН
Прогноз на 23 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. До Введения (4 декабря) так и будут морозы сменяться оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#морозы
Читайте также
На Аляске извергается вулкан Вениаминова (видео) На Аляске извергается вулкан Вениаминова (видео)
В Киеве сегодня без осадков, температура до -2° В Киеве сегодня без осадков, температура до -2°
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта) Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью температура до -10° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью температура до -10° (видеопрогноз)
Жителей западных областей Украины предупреждают о гололедице Жителей западных областей Украины предупреждают о гололедице
Завтра Украину накроет антициклон - будет сухо и холодно Завтра Украину накроет антициклон - будет сухо и холодно
В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -3° В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -3°

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
64 %
768 мм
4.1 м/с
3 %
Лента новостей