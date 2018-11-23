Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
На юге и востоке днем температура до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 ноября в Украине сохранится холодная погода, без осадков.
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +2°.
На западе Украины без осадков. Температура до 0°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура днем до -1°. В центре переменная облачность, температура до 0°.
Согласно народному прогнозу, 23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. До Введения (4 декабря) так и будут морозы сменяться оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.
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Погода в Украине
- Винница-3°... -10°
- Днепр0°... -6°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир-2°... -6°
- Запорожье0°... -5°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев-2°... -7°
- Кировоград-4°... -9°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк-2°... -5°
- Львов0°... -2°
- Николаев-1°... -6°
- Одесса-1°... -6°
- Полтава-1°... -6°
- Ровно-3°... -6°
- Симферополь0°... -4°
- Сумы0°... -5°
- Тернополь-3°... -6°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницкий-3°... -7°
- Черкассы-2°... -8°
- Чернигов0°... -7°
- Черновцы-2°... -6°