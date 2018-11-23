Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)

На юге и востоке днем температура до +2°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 23 ноября в Украине сохранится холодная погода, без осадков.

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +2°.

На западе Украины без осадков. Температура до 0°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура днем до -1°. В центре переменная облачность, температура до 0°.

Прогноз на 23 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. До Введения (4 декабря) так и будут морозы сменяться оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.

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