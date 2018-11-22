Небо в Австралии стало оранжевым из-за мощной пылевой бури (фото, видео)

Этой зимой на востоке Австралии почти не было дождей, и поля превратились в выжженную солнцем землю.

Нынешнюю бурю многие сравнивают с пылевой бурей, накрывшей восточное побережье Австралии в сентябре 2009 года \ MATT WHITLUM

Огромная пылевая буря обрушилась на юго-восточные регионы Австралии. В Новом Южном Уэльсе небо окрасилось в оранжевый цвет, видимость резко снизилась, а загрязнение воздуха достигло опасного для здоровья уровня.

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По данным метеорологов, буря была вызвана сильными ветрами, поднявшими в воздух сухую землю и песок, передает Би-би-си. Ситуация осложняется еще и тем, что в Новом Южном Уэльсе с августа установилась засушливая погода. Этой зимой на востоке Австралии почти не было дождей, и поля превратились в выжженную солнцем землю.

В четверг власти штата Новый Южный Уэльс издали официальное предупреждение для жителей Сиднея в связи с приближением пылевой бури, которая охватила территорию в 500 км. Плохая видимость привела к задержке многих авиарейсов, следующих из Сиднея и в Сидней.

Десятки жителей штата обратились к врачам с жалобами на проблемы с дыханием, у многих обострились хронические заболевания органов дыхания. Власти штата пока не уточняют число обратившихся к врачам.

Австралия \ REUTERS

Воздух в Сиднее остается сильно загрязненным. Врачи рекомендуют по возможности как можно меньше находиться на открытом воздухе. Особенно это касается детей, пожилых людей и жителей города, страдающих заболеваниями органов дыхания.

Один из жителей города Брокен-Хилл Мэтт Уайтлум говорит, что ветер, принесший пыль, не утихал несколько часов. "Ветер был таким сильным, что, открывая дверцу автомобиля, ее нельзя было отпускать, иначе она ударила бы по лицу", - говорит Мэтт Уайтлум.

Австралия \ REUTERS

Нынешнюю бурю многие сравнивают с пылевой бурей, накрывшей восточное побережье Австралии в сентябре 2009 года. Та буря стала сильнейшей в Новом Южном Уэльсе за последние 70 лет. По оценкам специалистов, во время пика бури австралийский континент терял с побережья до 75 тыс. тонн пыли в час.