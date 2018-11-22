В Киеве завтра без осадков, температура днем до -2°
Вечером в столице до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 ноября, в Киеве без осадков, температура до -2°.
Завтра Украину накроет антициклон - будет сухо и холодно
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 4,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:22, а зайдет в 16:04.
Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Украине сохранится холодная погода, без осадков.
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- Винница-1°... -7°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир-1°... -6°
- Запорожье-1°... -6°
- Ивано-Франковск-1°... -5°
- Киев-2°... -5°
- Кировоград-3°... -8°
- Луганск0°... -7°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-1°... -4°
- Николаев+1°... -5°
- Одесса0°... -5°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь+2°... -6°
- Сумы-1°... -6°
- Тернополь-2°... -7°
- Харьков0°... -5°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий-1°... -7°
- Черкассы-2°... -7°
- Чернигов-2°... -6°
- Черновцы-2°... -6°
Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-2 °
Влажность:44 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:00
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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