В Киеве завтра без осадков, температура днем до -2°

17:00, 22 ноября 2018
15
0

Вечером в столице до -3°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 ноября, в Киеве без осадков, температура до -2°.

Завтра Украину накроет антициклон - будет сухо и холодно

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 4,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:22, а зайдет в 16:04.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Украине сохранится холодная погода, без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Небо в Австралии стало оранжевым из-за мощной пылевой бури (фото, видео) Небо в Австралии стало оранжевым из-за мощной пылевой бури (фото, видео)
Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью температура до -10° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью температура до -10° (видеопрогноз)
Завтра Украину накроет антициклон - будет сухо и холодно Завтра Украину накроет антициклон - будет сухо и холодно
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7
Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки
В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -3° В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -3°
В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта) В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
44 %
760 мм
5.7 м/с
3 %
Лента новостей