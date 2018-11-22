Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью температура до -10° (видеопрогноз)

16:30, 22 ноября 2018
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Завтра по всей стране будет холодно.

Завтра в Украине будет холодно / УНИАН
Завтра в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 ноября в Украине сохранится холодная погода, без осадков.

Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -6°, днем до +2°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -8°, днем до 0°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -7°, днем до -1°. В центре переменная облачность, температура ночью до -10°, днем до 0°.

Согласно народному прогнозу, 23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. До Введения (4 декабря) так и будут морозы сменяться оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#морозы
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