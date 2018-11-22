Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью температура до -10° (видеопрогноз)
Завтра по всей стране будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 ноября в Украине сохранится холодная погода, без осадков.
Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -6°, днем до +2°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -8°, днем до 0°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -7°, днем до -1°. В центре переменная облачность, температура ночью до -10°, днем до 0°.
Согласно народному прогнозу, 23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. До Введения (4 декабря) так и будут морозы сменяться оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -7°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир-1°... -6°
- Запорожье-1°... -6°
- Ивано-Франковск-1°... -5°
- Киев-2°... -5°
- Кировоград-3°... -8°
- Луганск0°... -7°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-1°... -4°
- Николаев+1°... -5°
- Одесса0°... -5°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь+2°... -6°
- Сумы-1°... -6°
- Тернополь-2°... -7°
- Харьков0°... -5°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий-1°... -7°
- Черкассы-2°... -7°
- Чернигов-2°... -6°
- Черновцы-2°... -6°