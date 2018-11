В Австралии за неделю до лета выпал снег (видео)

Многие австралийские штаты пострадали от непогоды.

В Южной Австралии 40 тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за ветра, порывы которого достигали 100 км/ч, сообщает ABC News.

Из-за шторма также пострадали штаты Виктория и Квинсленд, а на острове Тасмания объявлено предупреждение о наводнении. В Новом Южном Уэльсе сильный ветер вызвал песчаную бурю, которая прошла с запада штата и достигла Сиднея.

Всего за неделю до лета в горных районах штатов Новый Южный Уэльс и Виктория выпал снег, который сопровождался снежной грозой.

How about that storm hey?! #VICSES volunteers have been working non-stop over the past 24 hours, responding to over 750 requests for assistance. A big thank you to all of our volunteers who sacrificed their time to assist those affected. Real, everyday heroes!? pic.twitter.com/Gi2VPGjRce