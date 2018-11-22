Тропическая депрессия "Самуэль" приближается к Вьетнаму
Ожидается, что "Самуэль" выйдет на сушу 25 ноября.
Тропическая депрессия "Самуэль" прошла остров Палаван в Южно-Китайском море и сейчас движется в направлении Вьетнама.
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Скорость ветра оценивается в 55 км/ч, порывы — в 65 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.
Ожидается, что в четверг, 22 ноября, "Самуэль" усилится до тропического шторма, а 25 ноября выйдет на сушу.
Напомним, на испанском острове Тенерифе из-за шторма волны достигли таких размеров, что буквально разрушили балконы домов, которые располагаются на побережье.
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