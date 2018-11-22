Тропическая депрессия "Самуэль" приближается к Вьетнаму

Ожидается, что "Самуэль" выйдет на сушу 25 ноября.

Иллюстрация / REUTERS

Тропическая депрессия "Самуэль" прошла остров Палаван в Южно-Китайском море и сейчас движется в направлении Вьетнама.

Читайте также Жертвами циклона "Гаджа" в Индии стали 45 человек

Скорость ветра оценивается в 55 км/ч, порывы — в 65 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.

Ожидается, что в четверг, 22 ноября, "Самуэль" усилится до тропического шторма, а 25 ноября выйдет на сушу.

Напомним, на испанском острове Тенерифе из-за шторма волны достигли таких размеров, что буквально разрушили балконы домов, которые располагаются на побережье.