Жителей западных областей Украины предупреждают о гололедице
Из-за похолодания в верховьях Днестра ожидается появление льда.
В четверг, 22 ноября, на дорогах западных областей Украины ожидается гололедица.
В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта)
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"22 ноября на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Также в связи с похолоданием 22-23 ноября в верховьях Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается появление первых первичных ледовых явлений в виде заберегов и шуги.
Напомним, в ближайшие дни из-за влияния мощного антициклона в Украине ожидается морозная погода без осадков.
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