Жителей западных областей Украины предупреждают о гололедице

Из-за похолодания в верховьях Днестра ожидается появление льда.

На дорогах западных областей - гололедица / Фото УНИАН

В четверг, 22 ноября, на дорогах западных областей Украины ожидается гололедица.

Читайте также В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта)

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"22 ноября на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Также в связи с похолоданием 22-23 ноября в верховьях Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается появление первых первичных ледовых явлений в виде заберегов и шуги.

Напомним, в ближайшие дни из-за влияния мощного антициклона в Украине ожидается морозная погода без осадков.