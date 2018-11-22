Завтра Украину накроет антициклон - будет сухо и холодно

Осадки придут в Украину в воскресенье.

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В пятницу, 23 ноября, из-за влияния антициклона Constantin погода в Украине будет сухой и холодной.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Серьезные осадки маловероятны. Температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью -4...-10 градусов, завтра днем от 3 градусов мороза до 2 тепла", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве завтра будет холодно и без осадков. Ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2 градуса.

Сухая погода удержится и в субботу, а в воскресенье во многие регионы Украины придут осадки, которые принесут небольшое потепление. Но, по словам синоптика, из-за влажности и облачности повышение температуры будет ощущаться слабо.

Напомним, в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодно, без осадков.