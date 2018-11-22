Завтра Украину накроет антициклон - будет сухо и холодно

12:56, 22 ноября 2018
125
0

Осадки придут в Украину в воскресенье.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 23 ноября, из-за влияния антициклона Constantin погода в Украине будет сухой и холодной.

Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Серьезные осадки маловероятны. Температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью -4...-10 градусов, завтра днем от 3 градусов мороза до 2 тепла", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве завтра будет холодно и без осадков. Ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2 градуса.

Сухая погода удержится и в субботу, а в воскресенье во многие регионы Украины придут осадки, которые принесут небольшое потепление. Но, по словам синоптика, из-за влажности и облачности повышение температуры будет ощущаться слабо.

Напомним, в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодно, без осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#морозы
Читайте также
Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки
В Турции пронеслись два водяных смерча (фото, видео) В Турции пронеслись два водяных смерча (фото, видео)
В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта) В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта)
Около Барселоны из-за оползня поезд сошел с рельсов Около Барселоны из-за оползня поезд сошел с рельсов
Морозы и гололедица: появился свежий прогноз погоды в Украине Морозы и гололедица: появился свежий прогноз погоды в Украине
Новый удар стихии: после смертельных лесных пожаров Калифорнии угрожают наводнения Новый удар стихии: после смертельных лесных пожаров Калифорнии угрожают наводнения
Синоптики предупреждают об образовании льда на реках бассейна Припяти Синоптики предупреждают об образовании льда на реках бассейна Припяти

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
43 %
763 мм
5.6 м/с
3 %
Лента новостей