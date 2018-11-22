В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7
Информации о пострадавших не поступало.
В четверг, 22 ноября, в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Вулкан Фуэго в Гватемале выбросил столбы пепла на высоту до 7 километров (фоторепортаж)
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 68 км на юго-запад от города Гераш в провинции Фарс. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-2°... -9°
- Днепр-1°... -6°
- Донецк-1°... -8°
- Житомир-2°... -6°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев-2°... -6°
- Кировоград-3°... -9°
- Луганск+1°... -6°
- Луцк-1°... -7°
- Львов-1°... -4°
- Николаев+1°... -5°
- Одесса0°... -6°
- Полтава-1°... -6°
- Ровно-1°... -8°
- Симферополь+2°... -6°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь-2°... -7°
- Харьков0°... -5°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий-1°... -7°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-2°... -7°
- Черновцы-2°... -6°
Виргиния, США
+ 1 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-3 °
Влажность:43 %
Давление:762 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:00
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей