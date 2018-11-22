Информации о пострадавших не поступало.

В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 22 ноября, в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 68 км на юго-запад от города Гераш в провинции Фарс. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.