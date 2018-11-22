Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки
В Киеве в ближайшие дни ожидается холодная погода без осадков.
В ближайшие дни из-за влияния мощного антициклона в Украине ожидается морозная погода без осадков.
Снег вероятен лишь в Карпатах. Об этом в своем блоге сообщает синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -3°
"Поэтому существенные осадки маловероятны, лишь южный циклон над Турцией будет забрасывать небольшой снег и мокрый снег на Карпаты и Прикарпатье.
Температура воздуха немного поморозит щеки. В ночные часы в Украине ожидается -4...-10 градусов, а в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах от 3 мороза до 2 градусов тепла", - пишет она.
По информации Диденко, в воскресенье, 25 ноября, в Украине потеплеет до +1...+5 градусов, а в южной части даже до +5...+10 градусов. Повышение температуры будет сопровождаться дождями и местами мокрым снегом.
В начале следующей недели, 26-27 ноября, влажная погода с периодическими осадками будет преобладать в большинстве областей Украины. Температура воздуха будет колебаться около нуля. 28-29 ноября осадки постепенно прекратятся. А температура воздуха вновь понизится до небольших или умеренных морозов.
В Киеве в ближайшие дни ожидается холодная погода без осадков. Температура воздуха ночью будет понижаться до -2...-6 градусов, а в течение дня ожидается около нуля. 25 ноября в столице потеплеет до +1...+3 градусов, пройдет дождь, местами с мокрым снегом. 26-27 ноября в Киеве также ожидается влажная погода. 28 ноября будет сухо, также вернется ниже температура воздуха ночью -2...-5 градусов, днем около нуля.
Ранее стал известен прогноз погоды на 22 ноября. В Украине будет холодно, без осадков.
Погода в Украине
- Винница-2°... -9°
- Днепр-1°... -6°
- Донецк-1°... -8°
- Житомир-2°... -6°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев-2°... -6°
- Кировоград-3°... -9°
- Луганск+1°... -6°
- Луцк-1°... -7°
- Львов-1°... -4°
- Николаев+1°... -5°
- Одесса0°... -6°
- Полтава-1°... -6°
- Ровно-1°... -8°
- Симферополь+2°... -6°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь-2°... -7°
- Харьков0°... -5°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий-1°... -7°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-2°... -7°
- Черновцы-2°... -6°