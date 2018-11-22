Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки

10:49, 22 ноября 2018
449
0

В Киеве в ближайшие дни ожидается холодная погода без осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни из-за влияния мощного антициклона в Украине ожидается морозная погода без осадков.

Снег вероятен лишь в Карпатах. Об этом в своем блоге сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -3°

"Поэтому существенные осадки маловероятны, лишь южный циклон над Турцией будет забрасывать небольшой снег и мокрый снег на Карпаты и Прикарпатье.

Температура воздуха немного поморозит щеки. В ночные часы в Украине ожидается -4...-10 градусов, а в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах от 3 мороза до 2 градусов тепла", - пишет она.

По информации Диденко, в воскресенье, 25 ноября, в Украине потеплеет до +1...+5 градусов, а в южной части даже до +5...+10 градусов. Повышение температуры будет сопровождаться дождями и местами мокрым снегом.

В начале следующей недели, 26-27 ноября, влажная погода с периодическими осадками будет преобладать в большинстве областей Украины. Температура воздуха будет колебаться около нуля. 28-29 ноября осадки постепенно прекратятся. А температура воздуха вновь понизится до небольших или умеренных морозов.

В Киеве в ближайшие дни ожидается холодная погода без осадков. Температура воздуха ночью будет понижаться до -2...-6 градусов, а в течение дня ожидается около нуля. 25 ноября в столице потеплеет до +1...+3 градусов, пройдет дождь, местами с мокрым снегом. 26-27 ноября в Киеве также ожидается влажная погода. 28 ноября будет сухо, также вернется ниже температура воздуха ночью -2...-5 градусов, днем около нуля.

Ранее стал известен прогноз погоды на 22 ноября. В Украине будет холодно, без осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#дождь#похолодание
Читайте также
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7
Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки Синоптик рассказала, когда в Украину придут потепление и осадки
В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -3° В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -3°
Завтра в Украине сохранится холодная погода, местами ожидается до -9 градусов (видеопрогноз) Завтра в Украине сохранится холодная погода, местами ожидается до -9 градусов (видеопрогноз)
В Японии выпал рекордно поздний первый снег (видео) В Японии выпал рекордно поздний первый снег (видео)
В результате схода оползня в Португалии погибли два человека В результате схода оползня в Португалии погибли два человека
Синоптики предупреждают об образовании льда на реках бассейна Припяти Синоптики предупреждают об образовании льда на реках бассейна Припяти

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
43 %
762 мм
5.2 м/с
3 %
Лента новостей