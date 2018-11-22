В Турции пронеслись два водяных смерча (фото, видео)

09:33, 22 ноября 2018
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Обошлось без пострадавших.

В Турции пронеслись два водяных смерча / twitter.com/eypkrc
В Турции пронеслись два водяных смерча / twitter.com/eypkrc

Два водяных смерча 21 ноября пронеслись рядом с портом города Мармарис на юго-западе Турции.

В Луизиане пронеслись два торнадо (видео)

В результате были повреждены несколько яхт и 4 автомобиля, обошлось без пострадавших, сообщает Anadolu

Смерчи прошли во второй половине дня с интервалом примерно в 40 минут.

Напомним, 24 торнадо пронеслись в шести южных штатах США всего за одну ночь. По меньшей мере один человек погиб.

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Теги: #Турция#торнадо
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