В Турции пронеслись два водяных смерча (фото, видео)

Обошлось без пострадавших.

В Турции пронеслись два водяных смерча / twitter.com/eypkrc

Два водяных смерча 21 ноября пронеслись рядом с портом города Мармарис на юго-западе Турции.

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В результате были повреждены несколько яхт и 4 автомобиля, обошлось без пострадавших, сообщает Anadolu.

Смерчи прошли во второй половине дня с интервалом примерно в 40 минут.

Marmaris'te yat limanında oluşan iki hortum, 5 yelkenli yat ve 4 otomobile hasar verdi https://t.co/6dLrXbo2DZpic.twitter.com/NOfak8KL4K — Akşam Gazetesi (@Aksam) 21 ноября 2018 г.

Напомним, 24 торнадо пронеслись в шести южных штатах США всего за одну ночь. По меньшей мере один человек погиб.