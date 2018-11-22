В Турции пронеслись два водяных смерча (фото, видео)
Обошлось без пострадавших.
Два водяных смерча 21 ноября пронеслись рядом с портом города Мармарис на юго-западе Турции.
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В результате были повреждены несколько яхт и 4 автомобиля, обошлось без пострадавших, сообщает Anadolu.
Смерчи прошли во второй половине дня с интервалом примерно в 40 минут.
Today in Marmaris ?? was captured by our surveyor. #breezeyachting#marmaris#storm#tornado#twister#turkey#marina#port#yacht#yachts#yachting#luxuryyacht#boats#motoryacht#motorboat#yachtbroke#videoofthedaypic.twitter.com/Ofh5Bd2Xv1— breezeYachting.swiss (@breezeYachting) 21 ноября 2018 г.
Marmaris'te yat limanında oluşan iki hortum, 5 yelkenli yat ve 4 otomobile hasar verdi https://t.co/6dLrXbo2DZpic.twitter.com/NOfak8KL4K— Akşam Gazetesi (@Aksam) 21 ноября 2018 г.
Напомним, 24 торнадо пронеслись в шести южных штатах США всего за одну ночь. По меньшей мере один человек погиб.
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