В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -3°

Вечером в столице до -4°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в Киеве ожидается пасмурная погода, температура до -3°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер северный и северо-западный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:21, а зайдет в 16:05.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодно, без осадков.

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