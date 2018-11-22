В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -3°
Вечером в столице до -4°.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в Киеве ожидается пасмурная погода, температура до -3°.
Морозы и гололедица: появился свежий прогноз погоды в Украине
Погода в Киеве. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер северный и северо-западный, до 3,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:21, а зайдет в 16:05.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодно, без осадков.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -6°
- Днепр-1°... -6°
- Донецк+1°... -8°
- Житомир-1°... -6°
- Запорожье0°... -5°
- Ивано-Франковск-1°... -5°
- Киев-3°... -6°
- Кировоград-3°... -9°
- Луганск+1°... -5°
- Луцк-2°... -6°
- Львов-1°... -4°
- Николаев+1°... -6°
- Одесса+2°... -6°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь+2°... -6°
- Сумы0°... -5°
- Тернополь-3°... -6°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницкий-1°... -7°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-1°... -7°
- Черновцы-2°... -6°
Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:42 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:00
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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