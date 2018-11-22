В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта)

08:10, 22 ноября 2018
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В большинстве областей днем ожидается морозная погода.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН
В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодно, без осадков.

Морозы и гололедица: появился свежий прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +4°. 

На западе Украины без осадков. Температура до 0°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -1°. В центре переменная облачность, температура днем до -1°.

Согласно народному прогнозу, 22 ноября — Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Раньше люди считали, что с Матроны зимней зима встает на ноги и морозы прилетают от железных гор. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро). Иней на деревьях — на морозы, туман — на оттепель. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#морозы
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