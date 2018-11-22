В Украине сегодня будет холодно и без осадков (карта)
В большинстве областей днем ожидается морозная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодно, без осадков.
Морозы и гололедица: появился свежий прогноз погоды в Украине
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура до 0°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -1°. В центре переменная облачность, температура днем до -1°.
Согласно народному прогнозу, 22 ноября — Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Раньше люди считали, что с Матроны зимней зима встает на ноги и морозы прилетают от железных гор. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро). Иней на деревьях — на морозы, туман — на оттепель.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница-1°... -6°
- Днепр-1°... -6°
- Донецк+1°... -8°
- Житомир-1°... -6°
- Запорожье0°... -5°
- Ивано-Франковск-1°... -5°
- Киев-3°... -6°
- Кировоград-3°... -9°
- Луганск+1°... -5°
- Луцк-2°... -6°
- Львов-1°... -4°
- Николаев+1°... -6°
- Одесса+2°... -6°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь+2°... -6°
- Сумы0°... -5°
- Тернополь-3°... -6°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницкий-1°... -7°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-1°... -7°
- Черновцы-2°... -6°