Киевлянам на завтра обещают холодную погоду без осадков

17:00, 21 ноября 2018
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Днем в столице температура до -3°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в Киеве без осадков, температура до -3°.

Морозы и гололедица: появился свежий прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер северный и северо-западный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:21, а зайдет в 16:05.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодно, без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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