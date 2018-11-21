Киевлянам на завтра обещают холодную погоду без осадков
Днем в столице температура до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в Киеве без осадков, температура до -3°.
Морозы и гололедица: появился свежий прогноз погоды в Украине
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер северный и северо-западный, до 3,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:21, а зайдет в 16:05.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодно, без осадков.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -5°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк0°... -7°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев0°... -5°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск+1°... -5°
- Луцк0°... -6°
- Львов0°... -4°
- Николаев+3°... -4°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно0°... -7°
- Симферополь+6°... -1°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+4°... -4°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы-1°... -4°
Виргиния, США
+ 2 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+1 °
Влажность:59 %
Давление:757 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:58
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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