Завтра в Украине сохранится холодная погода, местами ожидается до -9 градусов (видеопрогноз)
Завтра в Украине без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодно, без осадков.
Морозы и гололедица: появился свежий прогноз погоды в Украине
Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -6°, днем до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -0°, днем до 0°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -7°, днем до -1°. В центре переменная облачность, температура ночью до -9°, днем до -1°.
Согласно народному прогнозу, 22 ноября — Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Раньше люди считали, что с Матроны зимней зима встает на ноги и морозы прилетают от железных гор. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро). Иней на деревьях — на морозы, туман — на оттепель.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -5°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк0°... -7°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев0°... -5°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск+1°... -5°
- Луцк0°... -6°
- Львов0°... -4°
- Николаев+3°... -4°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно0°... -7°
- Симферополь+6°... -1°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+4°... -4°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы-1°... -4°