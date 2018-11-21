Завтра в Украине сохранится холодная погода, местами ожидается до -9 градусов (видеопрогноз)

16:30, 21 ноября 2018
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Завтра в Украине без осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодно, без осадков.

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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -6°, днем до +4°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -0°, днем до 0°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -7°, днем до -1°. В центре переменная облачность, температура ночью до -9°, днем до -1°.

Согласно народному прогнозу, 22 ноября — Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Раньше люди считали, что с Матроны зимней зима встает на ноги и морозы прилетают от железных гор. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро). Иней на деревьях — на морозы, туман — на оттепель. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#морозы#похолодание
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