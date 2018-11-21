В Японии выпал рекордно поздний первый снег (видео)

15:39, 21 ноября 2018
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Первый снег в городе Саппоро выпал на 23 дня позже обычного.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ночь на 20 ноября в городе Саппоро на северном японском острове Хоккайдо выпал первый в этом сезоне снег.

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Первый снег здесь выпал на 23 дня позже обычного и на 28 дней позже, чем в прошлом году. Это рекордно поздний показатель для города с 1890 года, сообщает Stormnews со ссылкой на NHK.

На прошлой неделе первый снег выпал в городах Асахикава, Абасири и Вакканай. По прогнозам метеорологов, мощная система зимнего давления и холодные воздушные массы могут сохраниться на всю текущую неделю, что принесет новые снегопады в разные районы Хоккайдо.

Напомним, 20 ноября Днепр накрыло мощным снегопадом. На дорогах образовалась снежная каша. 

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Теги: #снег#Япония
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