В Японии выпал рекордно поздний первый снег (видео)
Первый снег в городе Саппоро выпал на 23 дня позже обычного.
В ночь на 20 ноября в городе Саппоро на северном японском острове Хоккайдо выпал первый в этом сезоне снег.
Непогода в Украине: без электроэнергии остались 60 населенных пунктов
Первый снег здесь выпал на 23 дня позже обычного и на 28 дней позже, чем в прошлом году. Это рекордно поздний показатель для города с 1890 года, сообщает Stormnews со ссылкой на NHK.
На прошлой неделе первый снег выпал в городах Асахикава, Абасири и Вакканай. По прогнозам метеорологов, мощная система зимнего давления и холодные воздушные массы могут сохраниться на всю текущую неделю, что принесет новые снегопады в разные районы Хоккайдо.
Напомним, 20 ноября Днепр накрыло мощным снегопадом. На дорогах образовалась снежная каша.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-1°... -5°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк0°... -7°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев0°... -5°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск+1°... -5°
- Луцк0°... -6°
- Львов0°... -4°
- Николаев+3°... -4°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно0°... -7°
- Симферополь+6°... -1°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+4°... -4°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы-1°... -4°
Виргиния, США
+ 2 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+1 °
Влажность:59 %
Давление:757 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:58
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей