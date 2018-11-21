Около Барселоны из-за оползня поезд сошел с рельсов
Пострадали более 40 человек.
Один человек погибли, более 40 пострадали в результате схода с рельсов пригородного поезда неподалеку от Барселоны 20 ноября.
В Индонезии семь человек стали жертвами схода оползней
Предполагается, что причиной происшествия стал оползень, вызванный сильными дождями, передает Euronews со ссылкой на управление гражданской обороны Каталонии.
В составе находились более 130 человек. Поезд сошел с рельсов утром в районе муниципалитета Вакариссес. Из-за происшествия на участке между городом Тарраса и населенным пунктом Манреса было приостановлено движение.
Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Тораджи", в городе Нячанг в центре Вьетнама погибли 14 человек.
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