Около Барселоны из-за оползня поезд сошел с рельсов

14:21, 21 ноября 2018
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Пострадали более 40 человек.

В Испании поезд сошел с рельсов из-за ползня / REUTERS
В Испании поезд сошел с рельсов из-за ползня / REUTERS

Один человек погибли, более 40 пострадали в результате схода с рельсов пригородного поезда неподалеку от Барселоны 20 ноября.

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Предполагается, что причиной происшествия стал оползень, вызванный сильными дождями, передает Euronews со ссылкой на управление гражданской обороны Каталонии.

В составе находились более 130 человек. Поезд сошел с рельсов утром в районе муниципалитета Вакариссес. Из-за происшествия на участке между городом Тарраса и населенным пунктом Манреса было приостановлено движение.

Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Тораджи", в городе Нячанг в центре Вьетнама погибли 14 человек.

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Теги: #Испания#оползень
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