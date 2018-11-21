Морозы и гололедица: появился свежий прогноз погоды в Украине
Местами ночью похолодает до -10 градусов.
Из-за влияния антициклона Burckhard завтра, 22 ноября, погода в Украине будет сухой и морозной.
Сегодня в Киеве без осадков, температура до 0°
Осадки возможны лишь на западе Украины. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"22 ноября существенных осадков не ожидается, лишь влияние южного циклона с сложным именем Dschuna забросит немного снега на Карпаты, Закарпатье и Прикарпатье. Воздух будет холодным. Ближайшей ночью -4...-10 градусов, завтра днем от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах местами гололедица", - пишет она.
По словам Диденко, в Киеве ближайшей ночью -2...-5 градусов, завтра днем 0...-2 градуса мороза. Без осадков.
Напомним, 21 ноября в Украине будет холодно, практически без осадков.
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