Морозы и гололедица: появился свежий прогноз погоды в Украине

12:59, 21 ноября 2018
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Местами ночью похолодает до -10 градусов.

Завтра в Украине будет холодно / УНИАН
Завтра в Украине будет холодно / УНИАН

Из-за влияния антициклона Burckhard завтра, 22 ноября, погода в Украине будет сухой и морозной.

Сегодня в Киеве без осадков, температура до 0°

Осадки возможны лишь на западе Украины. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"22 ноября существенных осадков не ожидается, лишь влияние южного циклона с сложным именем Dschuna забросит немного снега на Карпаты, Закарпатье и Прикарпатье. Воздух будет холодным. Ближайшей ночью -4...-10 градусов, завтра днем от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах местами гололедица", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве ближайшей ночью -2...-5 градусов, завтра днем 0...-2 градуса мороза. Без осадков.

Напомним, 21 ноября в Украине будет холодно, практически без осадков.

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Теги: #погода#морозы
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