В результате схода оползня в Португалии погибли два человека
Число пропавших без вести пока неизвестно.
Два человека погибли в результате схода оползня в городе Эвора в центральной части Португалии.
В Индонезии семь человек стали жертвами схода оползней
Жертвами стали двое рабочих, работающих в карьере. Число пропавших без вести пока неизвестно, передает Синьхуа со ссылкой на главнокомандующего спасательной операции.
Местные чиновники заявили, что будет организовано расследование причины возникновения оползней, однако в настоящее время должны проводиться спасательные операции.
Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Тораджи", в городе Нячанг в центре Вьетнама погибли 14 человек.
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