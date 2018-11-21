В результате схода оползня в Португалии погибли два человека

11:46, 21 ноября 2018
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Число пропавших без вести пока неизвестно.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Два человека погибли в результате схода оползня в городе Эвора в центральной части Португалии.

В Индонезии семь человек стали жертвами схода оползней

Жертвами стали двое рабочих, работающих в карьере. Число пропавших без вести пока неизвестно, передает Синьхуа со ссылкой на главнокомандующего спасательной операции.

Местные чиновники заявили, что будет организовано расследование причины возникновения оползней, однако в настоящее время должны проводиться спасательные операции.

Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Тораджи", в городе Нячанг в центре Вьетнама погибли 14 человек.

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Теги: #оползень#Португалия
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