Новый удар стихии: после смертельных лесных пожаров Калифорнии угрожают наводнения

В Калифорнии огонь уничтожил 1500 домов.

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На юге американского штата Калифорния в округах Вентура и Лос-Анджелес жертвами лесных пожаров стали три человека.

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Огнем были уничтожены 1500 домов. Площадь возгорания достигла 40 тыс. гектаров, передает Euronews.

Местные жители готовятся к новым испытаниям. Вслед за засухой и сильными ветрами в регион идут мощные дожди, которые могут привести к наводнениям и оползням.

Напомним, число погибших из-за мощных лесных пожаров в Калифорнии превысило 70 человек, пропавшими без вести числятся более 1200 человек.