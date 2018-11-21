Новый удар стихии: после смертельных лесных пожаров Калифорнии угрожают наводнения

10:38, 21 ноября 2018
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В Калифорнии огонь уничтожил 1500 домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На юге американского штата Калифорния в округах Вентура и Лос-Анджелес жертвами лесных пожаров стали три человека.

Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии возросло до 76 (видео)

Огнем были уничтожены 1500 домов. Площадь возгорания достигла 40 тыс. гектаров, передает Euronews

Местные жители готовятся к новым испытаниям. Вслед за засухой и сильными ветрами в регион идут мощные дожди, которые могут привести к наводнениям и оползням.

Напомним, число погибших из-за мощных лесных пожаров в Калифорнии превысило 70 человек, пропавшими без вести числятся более 1200 человек.

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Теги: #пожар#наводнение#Калифорния
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