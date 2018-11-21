Синоптики предупреждают об образовании льда на реках бассейна Припяти

09:42, 21 ноября 2018
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В водоемах начали образовываться забереги.

На реках Украины начинает образовываться лед / УНИАН
На реках Украины начинает образовываться лед / УНИАН

Из-за похолодания в Украине на реках бассейна Припяти ожидается образование ледовых явлений в виде заберегов.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21 ноября в связи с похолоданием на реках бассейна Припяти ожидается образование первичных ледовых явлений в виде заберегов", - говорится в сообщении.

Ранее стал известен прогноз погоды в Украине на 21 ноября. Будет холодно, в большинстве регионов без осадков, снег ожидается в западных областях.

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Теги: #погода#гололед#загрязнение реки Хомора
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