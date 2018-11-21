Сегодня в Киеве без осадков, температура до 0°
Вечером в столице до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 ноября, в Киеве без осадков, температура до 0°.
Днепр засыпает снегом (фото, видео)
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер северо-восточный, до 2,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:19, а зайдет в 16:06.
Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Украине будет холодно, практически без осадков.
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- Винница-1°... -7°
- Днепр0°... -6°
- Донецк0°... -9°
- Житомир0°... -6°
- Запорожье+2°... -5°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев0°... -6°
- Кировоград-1°... -8°
- Луганск+2°... -5°
- Луцк0°... -5°
- Львов0°... -4°
- Николаев+3°... -4°
- Одесса+2°... -5°
- Полтава0°... -5°
- Ровно0°... -7°
- Симферополь+6°... -1°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь-1°... -7°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы0°... -7°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы-1°... -5°
Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:57 %
Давление:757 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:58
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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