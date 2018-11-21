Сегодня в Киеве без осадков, температура до 0°

08:30, 21 ноября 2018
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Вечером в столице до -2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 ноября, в Киеве без осадков, температура до 0°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер северо-восточный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:19, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Украине будет холодно, практически без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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