Сегодня в Киеве без осадков, температура до 0°

Вечером в столице до -2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 ноября, в Киеве без осадков, температура до 0°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер северо-восточный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:19, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Украине будет холодно, практически без осадков.

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