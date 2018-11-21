Погода на сегодня: в Украине будет холодно, на западе местами пройдет снег (карта)
Во всех регионах немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 ноября в Украине будет холодно, практически без осадков.
Днепр засыпает снегом (фото, видео)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +6°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура до +1°.
В северных областях без осадков. Температура до +2°. В центре переменная облачность, температура до +1°.
Согласно народному прогнозу, 21 ноября — Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Если Михаил дождем служит — хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней — на большие снега, а туман — на оттепель. День на Михаила хмурый и на деревьях иней — к хорошему урожаю.
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Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:57 %
Давление:757 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:58
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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