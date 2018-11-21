Погода на сегодня: в Украине будет холодно, на западе местами пройдет снег (карта)

Во всех регионах немного похолодает.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 21 ноября в Украине будет холодно, практически без осадков.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +6°.

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до +1°.

В северных областях без осадков. Температура до +2°. В центре переменная облачность, температура до +1°.

Прогноз на 21 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 ноября — Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Если Михаил дождем служит — хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней — на большие снега, а туман — на оттепель. День на Михаила хмурый и на деревьях иней — к хорошему урожаю.

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