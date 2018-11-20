В Киеве завтра без осадков, днем температура до 0°
Вечером в столице до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 ноября, в Киеве без осадков, температура до 0°.
На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер северо-восточный, до 2,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:19, а зайдет в 16:06.
Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Украине будет холодно, практически без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -5°
- Днепр0°... -7°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+1°... -5°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев+1°... -5°
- Кировоград0°... -7°
- Луганск+1°... -6°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава+2°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы-1°... -3°
Виргиния, США
+ 8 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+7 °
Влажность:66 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:57
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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