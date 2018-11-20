Завтра во многих областях Украины ожидается похолодание (видеопрогноз)
Снег ожидается только на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 ноября в Украине будет холодно, практически без осадков.
Днепр засыпает снегом (фото, видео)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +6°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -7°, днем до +1°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +2°. В центре переменная облачность, температура ночью до -8°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 21 ноября — Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Если Михаил дождем служит — хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней — на большие снега, а туман — на оттепель. День на Михаила хмурый и на деревьях иней — к хорошему урожаю.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -5°
- Днепр0°... -7°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+1°... -5°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев+1°... -5°
- Кировоград0°... -7°
- Луганск+1°... -6°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава+2°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы-1°... -3°