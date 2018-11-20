Завтра во многих областях Украины ожидается похолодание (видеопрогноз)

Снег ожидается только на западе Украины.

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Согласно данным Погода УНИАН, 21 ноября в Украине будет холодно, практически без осадков.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +6°.

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -7°, днем до +1°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +2°. В центре переменная облачность, температура ночью до -8°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 21 ноября — Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Если Михаил дождем служит — хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней — на большие снега, а туман — на оттепель. День на Михаила хмурый и на деревьях иней — к хорошему урожаю.

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