Будет холодно: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
С воскресенья в Украине ожидается потепление.
В среду, 21 ноября погода в Украине будет холодной, ночью местами ожидается до -8 градусов.
Днепр засыпает снегом (фото, видео)
Осадки завтра ожидаются на юге и западе Украины. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Антициклон скандинавского происхождения сделает нам завтра погоду преимущественно без осадков. Немного зацепит влагой крайний юг и полетает снег в западных областях, кроме Волыни и Ривненщины.
Будет холодно. Ближайшей ночью -3...-8 градусов, завтра днем от 3 мороза до 2 тепла. Вечером 0...-5 градусов мороза", - пишет она.
По словам Диденко, в Киеве завтра также похолодает. Ночью -3...-6 градусов, днем 0...-2 градуса.
Также синоптик сообщила, что с воскресенья в Украине ожидается потепление.
Напомним, 20 ноября в южных и восточных областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+1°... -5°
- Днепр0°... -7°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+1°... -5°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев+1°... -5°
- Кировоград0°... -7°
- Луганск+1°... -6°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава+2°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы-1°... -3°