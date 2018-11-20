Будет холодно: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

15:46, 20 ноября 2018
189
0

С воскресенья в Украине ожидается потепление.

Завтра в Украине будет холодно / Фото УНИАН
Завтра в Украине будет холодно / Фото УНИАН

В среду, 21 ноября погода в Украине будет холодной, ночью местами ожидается до -8 градусов.

Днепр засыпает снегом (фото, видео)

Осадки завтра ожидаются на юге и западе Украины. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон скандинавского происхождения сделает нам завтра погоду преимущественно без осадков. Немного зацепит влагой крайний юг и полетает снег в западных областях, кроме Волыни и Ривненщины.

Будет холодно. Ближайшей ночью -3...-8 градусов, завтра днем от 3 мороза до 2 тепла. Вечером 0...-5 градусов мороза", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве завтра также похолодает. Ночью -3...-6 градусов, днем 0...-2 градуса.

Также синоптик сообщила, что с воскресенья в Украине ожидается потепление.

Напомним, 20 ноября в южных и восточных областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#морозы#похолодание
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до 0° В Киеве завтра без осадков, днем температура до 0°
Будет холодно: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Будет холодно: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Во Вьетнаме 14 человек погибли в результате наводнений и оползней Во Вьетнаме 14 человек погибли в результате наводнений и оползней
На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение
Непогода в Украине: без электроэнергии остались 60 населенных пунктов Непогода в Украине: без электроэнергии остались 60 населенных пунктов
В Киеве сегодня без осадков, температура до 0° В Киеве сегодня без осадков, температура до 0°
На Тенерифе огромные волны смыли балконы домов (видео) На Тенерифе огромные волны смыли балконы домов (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
66 %
751 мм
7.6 м/с
4 %
Лента новостей