Вулкан Фуэго в Гватемале выбросил столбы пепла на высоту до 7 километров (фоторепортаж)

14:22, 20 ноября 2018
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Из опасных районов эвакуировали около четырех тысяч человек.

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале / REUTERS
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале / REUTERS

В Гватемале извергается вулкан Фуэго, из опасных районов эвакуировали порядка четырех тысяч человек.

Землетрясение и цунами в Индонезии: число жертв превысило 1700 человек

Информации о пострадавших на данный момент нет, передает Euronews.

Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра.

Фуэго входит в число самых активных на территории Гватемалы. Его извержение в начале июня привело к гибели не менее 190 человек, еще более 230 пропали без вести. 

Напомним, на острове Сулавеси в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан Сопутан. 

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Теги: #вулкан#Гватемала
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