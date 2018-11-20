Вулкан Фуэго в Гватемале выбросил столбы пепла на высоту до 7 километров (фоторепортаж)
Из опасных районов эвакуировали около четырех тысяч человек.
В Гватемале извергается вулкан Фуэго, из опасных районов эвакуировали порядка четырех тысяч человек.
Землетрясение и цунами в Индонезии: число жертв превысило 1700 человек
Информации о пострадавших на данный момент нет, передает Euronews.
Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра.
Фуэго входит в число самых активных на территории Гватемалы. Его извержение в начале июня привело к гибели не менее 190 человек, еще более 230 пропали без вести.
Напомним, на острове Сулавеси в Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан Сопутан.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+1°... -5°
- Днепр0°... -7°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+1°... -5°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев+1°... -5°
- Кировоград0°... -7°
- Луганск+1°... -6°
- Луцк0°... -5°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава+2°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы0°... -3°
Виргиния, США
+ 8 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+7 °
Влажность:66 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:57
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей