Во Вьетнаме 14 человек погибли в результате наводнений и оползней

Внезапные паводки и оползни разрушили 12 домов.

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В результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Тораджи", в городе Нячанг в центре Вьетнама погибли 14 человек.

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Из-за ливней и оползней затопленными остаются многие районы, в том числе дороги к аэропорту города, передает Синьхуа со ссылкой на газету Sai Gon Giai Phong.

Внезапные паводки и оползни разрушили 12 домов, вызвали прорыв водохранилища, несколько человек получили травмы.

Напомним, в результате схода оползней в индонезийской провинции Северная Суматра погибли семь человек.