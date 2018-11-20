Во Вьетнаме 14 человек погибли в результате наводнений и оползней
Внезапные паводки и оползни разрушили 12 домов.
В результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Тораджи", в городе Нячанг в центре Вьетнама погибли 14 человек.
В Иордании жертвами наводнений стали по меньшей мере восемь человек (видео)
Из-за ливней и оползней затопленными остаются многие районы, в том числе дороги к аэропорту города, передает Синьхуа со ссылкой на газету Sai Gon Giai Phong.
Внезапные паводки и оползни разрушили 12 домов, вызвали прорыв водохранилища, несколько человек получили травмы.
Напомним, в результате схода оползней в индонезийской провинции Северная Суматра погибли семь человек.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+1°... -5°
- Днепр0°... -7°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+1°... -5°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев+1°... -5°
- Кировоград0°... -7°
- Луганск+1°... -6°
- Луцк0°... -5°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава+2°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы0°... -3°
Виргиния, США
+ 7 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+5 °
Влажность:66 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:57
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей