Днепр засыпает снегом (фото, видео)

11:53, 20 ноября 2018
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На дорогах образовалась снежная каша.

Днепр накрыл снегопад / https://www.instagram.com/mr_dongauzer/
Днепр накрыл снегопад / https://www.instagram.com/mr_dongauzer/

Сегодня, 20 ноября, Днепр накрыло мощным снегопадом.

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Снег идет еще с ночи, сообщает Depo.Днепр.

Сейчас в городе наблюдается мокрый снег и сильный ветер. На дорогах образовалась снежная каша. Фотографиями и видео заснеженного города делятся пользователи соцсетей.

В течение 21-22 ноября на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью от -4ºС до-9ºС, днем от -3º до +2º.

Напомним, 20 ноября в южных и восточных областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#Днепр
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