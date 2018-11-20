Днепр засыпает снегом (фото, видео)
На дорогах образовалась снежная каша.
Сегодня, 20 ноября, Днепр накрыло мощным снегопадом.
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Снег идет еще с ночи, сообщает Depo.Днепр.
Сейчас в городе наблюдается мокрый снег и сильный ветер. На дорогах образовалась снежная каша. Фотографиями и видео заснеженного города делятся пользователи соцсетей.
В течение 21-22 ноября на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью от -4ºС до-9ºС, днем от -3º до +2º.
Напомним, 20 ноября в южных и восточных областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.
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- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы-1°... -3°
Виргиния, США
+ 8 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+7 °
Влажность:66 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:57
Закат16:52
Видимость:16 км
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