На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение

На дорогах местами гололедица.

На юге и востоке ожидается сильный ветер / УНИАН

Во вторник, 20 ноября, в южных и восточных областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 20 ноября на юге и востоке страны местами порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, с 19 на 20 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами сильный мокрый снег, порывы ветра) в Украине без электричества остались 60 населенных пунктов.