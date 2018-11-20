На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение
На дорогах местами гололедица.
Во вторник, 20 ноября, в южных и восточных областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня будет холодно, на юге и востоке пройдут дожди и снег (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 20 ноября на юге и востоке страны местами порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении.
Синоптики предупредили украинцев о сильном ветре и похолодании
Напомним, с 19 на 20 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами сильный мокрый снег, порывы ветра) в Украине без электричества остались 60 населенных пунктов.
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