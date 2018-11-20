Непогода в Украине: без электроэнергии остались 60 населенных пунктов
В Одесской области без света остались 32 населенных пункта.
С 19 на 20 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами сильный мокрый снег, порывы ветра) в Украине без электричества остались 60 населенных пунктов.
В Киеве сегодня без осадков, температура до 0°
Так, в Одесской области без света остались 32 населенных пункта, Кировоградской – 26, Николаевской – 2. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели отмечают, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1292 человека и 856 единиц техники.
Напомним, во вторник, 20 ноября, в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.
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