Непогода в Украине: без электроэнергии остались 60 населенных пунктов

09:40, 20 ноября 2018
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В Одесской области без света остались 32 населенных пункта.

Из-за непогоды без электроэнергии остались 60 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды без электроэнергии остались 60 населенных пунктов / Фото УНИАН

С 19 на 20 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами сильный мокрый снег, порывы ветра) в Украине без электричества остались 60 населенных пунктов.

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Так, в Одесской области без света остались 32 населенных пункта, Кировоградской – 26, Николаевской – 2. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели отмечают, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1292 человека и 856 единиц техники.

Напомним, во вторник, 20 ноября, в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.

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Теги: #снег#ветер#непогода
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