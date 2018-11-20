В Украине сегодня будет холодно, на юге и востоке пройдут дожди и снег (карта)

08:11, 20 ноября 2018
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На юге температура днем до +6°.

Сегодня местами пройдет снег / УНИАН
Сегодня местами пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 ноября, в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +6°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +1°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +2°. В центре местами пройдет снег, температура днем до +1°.

Прогноз на 20 ноября / УНИАН
Прогноз на 20 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель — жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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