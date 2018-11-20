В Украине сегодня будет холодно, на юге и востоке пройдут дожди и снег (карта)
На юге температура днем до +6°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 ноября, в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура до +6°.
На западе Украины без осадков. Температура до +1°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +2°. В центре местами пройдет снег, температура днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель — жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.
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Погода в Украине
- Винница0°... -6°
- Днепр0°... -7°
- Донецк-1°... -8°
- Житомир0°... -4°
- Запорожье+1°... -5°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев0°... -4°
- Кировоград0°... -7°
- Луганск0°... -7°
- Луцк0°... -6°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+2°... -2°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно0°... -7°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+2°... -4°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+1°... -6°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы-1°... -3°
Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+8 °
Влажность:66 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:57
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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