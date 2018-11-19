В результате непогоды в Одессе подтоплены дороги и повалены деревья
Сотрудники коммунальных предприятий проводят работы по ликвидации последствий стихии.
Сегодня в Одессе в результате непогоды подтоплены дороги и повалены деревья.
Непогода в Одессе: сильный дождь парализовал движение на улицах города
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, в результате непогоды, продолжительного дождя и порывистого ветра, 19 ноября повалены 9 деревьев и 7 крупных веток.
Отмечается, что на данный момент сотрудниками коммунальных предприятий «Горзелентрест» и «ЖКС» ведутся работы по ликвидации последствий – распил и уборка упавших деревьев.
Деревья и крупные ветки упали в разных районах города, в том числе по адресу ул. Семинарская, 5, где расположено Главное управление ГФС в Одесской области.На всех участках дорог, где чаще всего возможны подтопления во время сильных дождей, дежурят бригады КП «Городские дороги», специалисты выполняют работы по очистке ливневых стоков.
«Потоки дождевой воды смывают с улиц города листву и различный мусор, в результате чего коллекторы забиваются и хуже отводят воду с улиц Одессы», - пояснили в пресс-службе.
В результате падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе в связи с непогодой – сильным дождем и порывистым ветром – остановлено движение двух трамвайных маршрутов.
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