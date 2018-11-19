В результате непогоды в Одессе подтоплены дороги и повалены деревья

21:51, 19 ноября 2018
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Сотрудники коммунальных предприятий проводят работы по ликвидации последствий стихии.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Сегодня в Одессе в результате непогоды подтоплены дороги и повалены деревья.

Непогода в Одессе: сильный дождь парализовал движение на улицах города

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, в результате непогоды, продолжительного дождя и порывистого ветра, 19 ноября повалены 9 деревьев и 7 крупных веток.

Отмечается, что на данный момент сотрудниками коммунальных предприятий «Горзелентрест» и «ЖКС» ведутся работы по ликвидации последствий – распил и уборка упавших деревьев.

Деревья и крупные ветки упали в разных районах города, в том числе по адресу ул. Семинарская, 5, где расположено Главное управление ГФС в Одесской области.На всех участках дорог, где чаще всего возможны подтопления во время сильных дождей, дежурят бригады КП «Городские дороги», специалисты выполняют работы по очистке ливневых стоков.

«Потоки дождевой воды смывают с улиц города листву и различный мусор, в результате чего коллекторы забиваются и хуже отводят воду с улиц Одессы», - пояснили в пресс-службе.

В результате падения деревьев повреждены несколько автомобилей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе в связи с непогодой – сильным дождем и порывистым ветром – остановлено движение двух трамвайных маршрутов.

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Теги: #Одесса#непогода
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