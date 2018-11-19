Завтра в Киеве без осадков, температура до 0°
Вечером в столице до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 ноября в Киеве без осадков, температура до 0°.
Дождь и снег отменяются: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер северо-восточный, до 4,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:17, а зайдет в 16:07.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 ноября, в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев+1°... -4°
- Кировоград+3°... -4°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк+1°... -5°
- Львов0°... -4°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+10°... +5°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+4°... -4°
- Херсон+4°... +2°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+1°... -3°
Виргиния, США
+ 5 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+5 °
Влажность:89 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:56
Закат16:53
Видимость:14 км
Фаза луны:
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