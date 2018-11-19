Завтра в Киеве без осадков, температура до 0°

Вечером в столице до -3°.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 ноября в Киеве без осадков, температура до 0°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер северо-восточный, до 4,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:17, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 ноября, в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.

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