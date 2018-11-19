Завтра в Киеве без осадков, температура до 0°

17:00, 19 ноября 2018
13
0

Вечером в столице до -3°.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 ноября в Киеве без осадков, температура до 0°.

Дождь и снег отменяются: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер северо-восточный, до 4,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:17, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 ноября, в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Украине завтра будет холодно, на юге и востоке пройдут дожди и снег (видеопрогноз) В Украине завтра будет холодно, на юге и востоке пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
На Тенерифе огромные волны смыли балконы домов (видео) На Тенерифе огромные волны смыли балконы домов (видео)
Непогода в Одессе: сильный дождь парализовал движение на улицах города Непогода в Одессе: сильный дождь парализовал движение на улицах города
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: ожидаются дожди, снег и штормовой ветер Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: ожидаются дожди, снег и штормовой ветер
Дождь и снег отменяются: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Дождь и снег отменяются: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Синоптики предупреждают о мокром снеге, гололедице и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о мокром снеге, гололедице и сильном ветре в Украине
Новая неделя начнется дождем с мокрым снегом в большинстве областей (карта, видео) Новая неделя начнется дождем с мокрым снегом в большинстве областей (карта, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 5 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
757 мм
2.7 м/с
3 %
Лента новостей