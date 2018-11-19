В Украине завтра будет холодно, на юге и востоке пройдут дожди и снег (видеопрогноз)

На востоке ночью до -8°

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 ноября, в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.

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Погода на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -8°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до -5°, днем до +6°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +1°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -4°, днем до +2°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -7°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель — жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.

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