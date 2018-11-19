В Украине завтра будет холодно, на юге и востоке пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
На востоке ночью до -8°
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 ноября, в Украине будет холодно, на юге пройдут дожди и снег.
Дождь и снег отменяются: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Погода на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -8°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди. Температура ночью до -5°, днем до +6°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +1°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -4°, днем до +2°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -7°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель — жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.
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Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев+1°... -4°
- Кировоград+3°... -4°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк+1°... -5°
- Львов0°... -4°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+10°... +5°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+4°... -4°
- Херсон+4°... +2°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+1°... -3°