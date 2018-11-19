На Тенерифе огромные волны смыли балконы домов (видео)
Инцидент произошел в Меса дель Маре.
На испанском острове Тенерифе из-за шторма волны достигли таких размеров, что буквально разрушили балконы домов, которые располагаются на побережье.
Инцидент произошел в Меса дель Маре, местных жителей сразу же эвакуировали. Видео огромных волн делятся пользователи соцсетей.
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