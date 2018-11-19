На Тенерифе огромные волны смыли балконы домов (видео)

15:48, 19 ноября 2018
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Инцидент произошел в Меса дель Маре.

Шторм на Тенерифе / https://www.facebook.com/severeweatherEU
Шторм на Тенерифе / https://www.facebook.com/severeweatherEU

На испанском острове Тенерифе из-за шторма волны достигли таких размеров, что буквально разрушили балконы домов, которые располагаются на побережье.

Инцидент произошел в Меса дель Маре, местных жителей сразу же эвакуировали. Видео огромных волн делятся пользователи соцсетей.

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Теги: #шторм#Испания
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