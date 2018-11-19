Непогода в Одессе: сильный дождь парализовал движение на улицах города
Из-за ливня остановлено движение двух трамвайных маршрутов
Из-за сильного дождя и ветра по многим улицам Одессы затруднено движение автомобилей.
Сложнее всего проехать в центре, по Фонтану и на Таирова, сообщает "Думская".
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Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротанс", из-за порыва ветра на контактную сеть на проспекте Небесной сотни упало дерево. В связи с этим приостановлено движение трамвайного маршрута №13, который соединяет микрорайон Школьный и центр города (железнодорожный вокзал).
Кроме того, в связи с подтоплением рельсов из-за выпадения большого количества осадков приостановлено движение трамвайного маршрута №20 – Хаджибеевский лиман (пригород Одессы) – Херсонский сквер (исторический центр города). На данной линии сейчас работает автобус с аналогичным номером.
Также затопило пути на троллейбусном маршруте №8 – движение сокращено до улицы Химической.
Синоптики обещают дальнейшее ухудшение погоды в городе - штормовой ветер и сильный дождь со снегом.
В связи с этим одесская мэрия обращается к жителям города с настоятельной просьбой максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы города.
Одесситов просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Напомним, в австралийском Мельбурне всего за три часа 6 ноября выпала половина месячной нормы осадков.
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