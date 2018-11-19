В сети появились фото первого снега во Львове
Во Львове сегодня выпал первый снег.
В понедельник, 19 ноября, во Львове выпал первый снег. Из-за осадков на дорогах города образовались масштабные пробки
Впечатляющими фотографиями и видео первого снега во Львове делятся пользователи соцсетей.
Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября Мелитополь Запорожской области засыпало снегом. Снегопад начался в 23:00 и прекратился к 4 утра.
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