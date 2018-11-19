В сети появились фото первого снега во Львове

Во Львове сегодня выпал первый снег.

Во Львове выпал первый снег / https://www.instagram.com/dr.bilous/

В понедельник, 19 ноября, во Львове выпал первый снег. Из-за осадков на дорогах города образовались масштабные пробки

Впечатляющими фотографиями и видео первого снега во Львове делятся пользователи соцсетей.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября Мелитополь Запорожской области засыпало снегом. Снегопад начался в 23:00 и прекратился к 4 утра.