Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: ожидаются дожди, снег и штормовой ветер
На Прикарпатье до конца суток ожидается сильный снег.
В течение 19-20 ноября во многих регионах ожидаются дожди, снег и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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Так, до конца суток 19 ноября в южной части Украины сильный дождь и мокрый снег, на Прикарпатье сильный снег. В южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед. Также на юге и Приазовье порывы ветра 15-20 м/сек.
Завтра, 20 ноября на юге и востоке страны местами порывы ветра 15-20 м/сек. Ночью в центральных, южных областях и в Донецкой области местами сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны местами гололедица.
Ранее появился подробный прогноз погоды в Украине на неделю: будет практически без осадков, во многих областях похолодает.
Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+5°... -1°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев+1°... -4°
- Кировоград+3°... -4°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк+1°... -5°
- Львов0°... -4°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+10°... +5°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+4°... -4°
- Херсон+4°... +2°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+1°... -3°