Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: ожидаются дожди, снег и штормовой ветер

14:36, 19 ноября 2018
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На Прикарпатье до конца суток ожидается сильный снег.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В течение 19-20 ноября во многих регионах ожидаются дожди, снег и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, до конца суток 19 ноября в южной части Украины сильный дождь и мокрый снег, на Прикарпатье сильный снег. В южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед. Также на юге и Приазовье порывы ветра 15-20 м/сек.

Завтра, 20 ноября на юге и востоке страны местами порывы ветра 15-20 м/сек. Ночью в центральных, южных областях и в Донецкой области местами сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны местами гололедица.

Ранее появился подробный прогноз погоды в Украине на неделю: будет практически без осадков, во многих областях похолодает.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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