Дождь и снег отменяются: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

13:30, 19 ноября 2018
218
0

20 ноября в большинстве областей будет сухо.

В Киеве в ближайшие дни будет без осадков / УНИАН
В Киеве в ближайшие дни будет без осадков / УНИАН

Из-за влияния мощного антициклона в ближайшие дни почти по всей Украине ожидается сухая погода.

Синоптики предупреждают о мокром снеге, гололедице и сильном ветре в Украине

Завтра, 20 ноября, осадки ожидаются лишь на юго-востоке страны. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завтра днем влажная погода с осадками предполагается на юго-востоке Украины. А большинство областей попадут в зону влияния скандинавского антициклона. Поэтому какие-то серьезные осадки - вряд ли", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, в Киеве в ближайшие дни будет преобладать сухая погода. Ночью -1...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.

"Прогнозируемые циклон и неблагоприятная погода 21-22 ноября не смогли перевесить влияние мощного антициклона. Поэтому дождь и снег в столице пока отменяются", - пишет она.

Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на 19 ноября. В понедельник в столице без осадков, температура до 0°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
Погода на неделю: в Украине будет морозно и солнечно (карта) Погода на неделю: в Украине будет морозно и солнечно (карта)
Жертвами циклона "Гаджа" в Индии стали 45 человек Жертвами циклона "Гаджа" в Индии стали 45 человек
В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди и снег (карта) В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди и снег (карта)
Новая неделя начнется дождем с мокрым снегом в большинстве областей (карта, видео) Новая неделя начнется дождем с мокрым снегом в большинстве областей (карта, видео)
Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии возросло до 76 (видео) Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии возросло до 76 (видео)
18 ноября в Украине холодно, но осадков не будет (карта) 18 ноября в Украине холодно, но осадков не будет (карта)
Масштабные пожары в Калифорнии: погибло более 70 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести Масштабные пожары в Калифорнии: погибло более 70 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
89 %
756 мм
2.5 м/с
3 %
Лента новостей