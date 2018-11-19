Дождь и снег отменяются: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
20 ноября в большинстве областей будет сухо.
Из-за влияния мощного антициклона в ближайшие дни почти по всей Украине ожидается сухая погода.
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Завтра, 20 ноября, осадки ожидаются лишь на юго-востоке страны. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Завтра днем влажная погода с осадками предполагается на юго-востоке Украины. А большинство областей попадут в зону влияния скандинавского антициклона. Поэтому какие-то серьезные осадки - вряд ли", - говорится в сообщении.
По словам Диденко, в Киеве в ближайшие дни будет преобладать сухая погода. Ночью -1...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.
"Прогнозируемые циклон и неблагоприятная погода 21-22 ноября не смогли перевесить влияние мощного антициклона. Поэтому дождь и снег в столице пока отменяются", - пишет она.
Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на 19 ноября. В понедельник в столице без осадков, температура до 0°.
Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+5°... -1°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев+1°... -4°
- Кировоград+3°... -4°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк+1°... -5°
- Львов0°... -4°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+10°... +5°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+4°... -4°
- Херсон+4°... +2°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+1°... -3°