Дождь и снег отменяются: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

20 ноября в большинстве областей будет сухо.

В Киеве в ближайшие дни будет без осадков / УНИАН

Из-за влияния мощного антициклона в ближайшие дни почти по всей Украине ожидается сухая погода.

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Завтра, 20 ноября, осадки ожидаются лишь на юго-востоке страны. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завтра днем влажная погода с осадками предполагается на юго-востоке Украины. А большинство областей попадут в зону влияния скандинавского антициклона. Поэтому какие-то серьезные осадки - вряд ли", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, в Киеве в ближайшие дни будет преобладать сухая погода. Ночью -1...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.

"Прогнозируемые циклон и неблагоприятная погода 21-22 ноября не смогли перевесить влияние мощного антициклона. Поэтому дождь и снег в столице пока отменяются", - пишет она.

Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на 19 ноября. В понедельник в столице без осадков, температура до 0°.