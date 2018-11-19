Погода на неделю: в Украине будет морозно и солнечно (карта)

В четверг ночью на западе до -16°.

На этой неделе в Украине ударят морозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет практически без осадков, во многих областях похолодает.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди и снег. На юге до +10°, в остальных регионах до 0°...+3°.

Прогноз на 19 ноября / УНИАН

Прогноз погоды на вторник, 20 ноября. В Украине ожидаются осадки, в центре ночью до -8°.

Прогноз на 20 ноября / УНИАН

В среду, 21 ноября, Украине без осадков. Самая холодная погода будет в центре и на западе - до -8°. В остальных регионах до +4°.

Прогноз на 21 ноября / УНИАН

В четверг без осадков. Ночью по стране -16°…-5°, днем на юге до +1°.

Прогноз на 22 ноября / УНИАН

В пятницу в большинстве областей ожидается ясная погода. Ночью на западе до -14°, в остальных регионах до +1°.

Прогноз на 23 ноября / УНИАН

24 и 25 ноября в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -9°, на остальной территории -1°…-8°. Днем температура по стране -5°...+3°. В воскресенье ночью на востоке и севере до -7°, днем в Украине от -1° до +6°.

Прогноз на 24 ноября / УНИАН

Прогноз на 25 ноября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

19 ноября — Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег — вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.

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20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель — жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Если Михаил дождем служит — хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней — на большие снега, а туман — на оттепель. Как на Михаила ветер с полудня, то будет тепло и до полдекабря. День на Михаила хмурый и на деревьях иней — к хорошему урожаю.

22 ноября — Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Замерзают водоемы, появляется снеговой покров, но приметили: если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро). Если в ноябре Мотря на белом коне приедет, то острую зиму нам привезет. Иней на деревьях — на морозы, туман — на оттепель.

23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. До Введения (4 декабря) так и будут морозы сменяться оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица.

24 ноября — день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. Со дня святого Феодора Студня прилетают зимние ветры, от которых бывает холодно на дворе и морозно на земле. Если день Федора Студня бывает теплым, то зима будет теплая, если же холоден, то вся зима холодная.

25 ноября — свящмуч. Иосафата, Иоанна Милостивого, Саввы. Если дождь или снег на Ивана Милостивого, то будет оттепель до Введения (4 декабря). Выпал снег — весна будет поздней.

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