Жертвами циклона "Гаджа" в Индии стали 45 человек

10:44, 19 ноября 2018
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Из-за циклона во многих районах повреждены сети связи и электроснабжения.

Последствия циклона "Гаджа" в Индии / REUTERS
Последствия циклона "Гаджа" в Индии / REUTERS

Не менее 45 человек погибли в результате циклона "Гаджа" в индийском штате Тамилнад.

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Местное правительство усиливает спасательную операцию, более 200 тыс человек эвакуированы и направлены в 493 спасательных центра, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Циклон "Гаджа" обрушился на побережье штата Тамилнад 16 ноября, принеся с собой проливные дожди и ураган. Из-за циклона во многих районах повреждены сети связи и электроснабжения, более 80 тыс строений и помещений разрушено.

Напомним, по меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили травмы в результате шторма на юге США.

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Теги: #Индия#циклон
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