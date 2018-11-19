Жертвами циклона "Гаджа" в Индии стали 45 человек
Из-за циклона во многих районах повреждены сети связи и электроснабжения.
Не менее 45 человек погибли в результате циклона "Гаджа" в индийском штате Тамилнад.
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Местное правительство усиливает спасательную операцию, более 200 тыс человек эвакуированы и направлены в 493 спасательных центра, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Циклон "Гаджа" обрушился на побережье штата Тамилнад 16 ноября, принеся с собой проливные дожди и ураган. Из-за циклона во многих районах повреждены сети связи и электроснабжения, более 80 тыс строений и помещений разрушено.
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Напомним, по меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили травмы в результате шторма на юге США.
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