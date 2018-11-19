Синоптики предупреждают о мокром снеге, гололедице и сильном ветре в Украине
В южных регионах порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В понедельник, 19 ноября, в южных и центральных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня без осадков, температура до 0°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днем 19 ноября в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Гидрометцентре предупреждают, что сегодня на дорогах Украины местами ожидается гололедица.
Напомним, в понедельник, 19 ноября, в Украине сохранится холодная погода, местами пройдут дожди и снег.
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