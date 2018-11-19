В Киеве сегодня без осадков, температура до 0°

08:30, 19 ноября 2018
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Вечером в столице до -2°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 ноября в Киеве без осадков, температура до 0°.

В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди и снег (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:13, а зайдет в 16:11.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 ноября, в Украине сохранится холодная погода, местами пройдут дожди и снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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