В Киеве сегодня без осадков, температура до 0°
Вечером в столице до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 ноября в Киеве без осадков, температура до 0°.
В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди и снег (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:13, а зайдет в 16:11.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 ноября, в Украине сохранится холодная погода, местами пройдут дожди и снег.
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Погода в Украине
- Винница0°... -5°
- Днепр+3°... -2°
- Донецк+3°... -2°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+3°... 0°
- Ивано-Франковск+1°... -4°
- Киев0°... -5°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+1°... -5°
- Львов0°... -5°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+10°... +5°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+1°... -3°
Виргиния, США
+ 5 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:91 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:56
Закат16:53
Видимость:13 км
Фаза луны:
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