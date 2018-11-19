В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди и снег (карта)

08:12, 19 ноября 2018
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Холоднее всего будет в северных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 19 ноября, в Украине сохранится холодная погода, местами пройдут дожди и снег.

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.

На западе Украины без осадков. Температура до +3°.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Температура до 0°. В центре местами пройдет снег, температура до +3°.

Прогноз на 19 ноября / УНИАН
Прогноз на 19 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 ноября — Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег — вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.

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Теги: #снег#погода#дождь
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