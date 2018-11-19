В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди и снег (карта)
Холоднее всего будет в северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 19 ноября, в Украине сохранится холодная погода, местами пройдут дожди и снег.
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +10°.
На западе Украины без осадков. Температура до +3°.
В северных областях переменная облачность, без осадков. Температура до 0°. В центре местами пройдет снег, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 19 ноября — Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег — вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.
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Погода в Украине
- Винница0°... -5°
- Днепр+3°... -2°
- Донецк+3°... -2°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+3°... 0°
- Ивано-Франковск+1°... -4°
- Киев0°... -5°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+1°... -5°
- Львов0°... -5°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+10°... +5°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+1°... -3°
Виргиния, США
+ 5 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:91 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:56
Закат16:53
Видимость:13 км
Фаза луны:
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