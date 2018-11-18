Ученые рассказали, какая опасность может ждать Закарпатье

Закарпатье является сейсмической зоной с большой вероятностью мощных землетрясений.

Закарпатье может ждать мощнейшее землетрясение / фото Марина Григоренко

Ученые заявили, что Закарпатье может ждать мощнейшее землетрясение.

Как сообщил заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера, пора разрушительного землетрясения на Закарпатье, пишут Новости Ю.

По его словам, здесь они проходят раз в 100-120 лет, а последний разрушительное землетрясение в нашей области был в 1908 году.

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Закарпатье является сейсмической зоной с большой вероятностью мощных землетрясений. В последнее время землетрясения были зафиксированы в Италии и Румынии, которые не так далеко от Закарпатья.

Время от времени землетрясения происходят и в Закарпатье, но они не имеют разрушительной силы и относятся к 4 баллов. И вот сейчас сейсмолог Кендзера предупредил, что вероятность разрушительного землетрясения именно на Закарпатье очень высока.