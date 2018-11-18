Новая неделя начнется дождем с мокрым снегом в большинстве областей (карта, видео)
Завтра на Юге Украины плюс большинство центральных областей, Черновицкая, часть Ивано-Франковской и Львовской - дождь, мокрый снег, возможны сильные осадки.
Погоду в Украине в понедельник, 19 ноября, будет определять холодный атмосферный фронт. Лишь в северных областях сухо и без осадков, в остальных регионах стоит готовиться к дождю с мокрым снегом.
Как информирует Укргидрометцентр, в понедельник, 19 ноября, в северной части Украины и большинстве восточных областей сохранится холодный несколько сухой воздух, однако будет без осадков.
Над остальной территории Украины будет господствовать влажная воздушная масса, усилится ветер, а на крайнем юге даже немного потеплеет.
Так, в Волынской, Ривненской, Харьковской, Луганской областях, а также на Киевщине, Сумщине и Черниговщине будет без осадков и преимущественно солнечно.
На следующей неделе погода в Украине испортится - синоптик
Снег в понедельник прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Тернопольщине, а также в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.
К дождю с мокрым снегом стоит готовиться на Черкасщине, Кировоградщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Донбассе. Не обойдется без осадков и на юге Украины.
На дорогах местами гололедица.
В Киеве синоптики обещают погоду без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -4-6 градусов, а днем наоборот поднимутся до 0+2.
Прогноз погоды на понедельник, 19 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +4...+6
Николаев – +2...+4
Херсон – +3...+5
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – +1...+3
Сумы – +1...+3
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – 0...+2
Синоптик Наталья Диденко подтвердила прогноз о дожде и мокром снеге. Так по ее словам, завтра, на Юге Украины плюс большинство центральных областей, Черновицкая, часть Ивано-Франковской и Львовской - дождь, мокрый снег, возможны сильные осадки.
Синоптики дали подробный прогноз на зиму в Украине
"Сопровождение - налипание мокрого снега, поривчатий ветер, гололед и гололедица. Циклон. Остальная территория Украины - в сухом воздухе. Температура воздуха будет без особых изменений. Очередной циклон, который собирался попортить нервы водителям, пешеходам, коммунальщикам и другим слоям населения 21 и 22 ноября, передумал. Какабека отменяется. Только. 20 ноября непогода вероятна на Востоке Украины, 21 ноября снег полетает над западными областями", - написала народный синоптик на своей странице в Facebook.
В Киеве же, по словам Диденко, завтра и ближайшие дни - без существенных осадков. Ночью незначительные морозы, днем или около нуля, или небольшие 'плюсы‘.
"Разве что порой скользко. Ну, это уже до марта. И еще раз. Завтра в южной половине Украины неблагоприятные погодные условия", - предупредила синоптик.
Погода в Украине
- Винница0°... -5°
- Днепр+3°... -2°
- Донецк+3°... -2°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+3°... 0°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев0°... -5°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+1°... -5°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+10°... +5°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+1°... -3°