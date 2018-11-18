Новая неделя начнется дождем с мокрым снегом в большинстве областей (карта, видео)

Завтра на Юге Украины плюс большинство центральных областей, Черновицкая, часть Ивано-Франковской и Львовской - дождь, мокрый снег, возможны сильные осадки.

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Погоду в Украине в понедельник, 19 ноября, будет определять холодный атмосферный фронт. Лишь в северных областях сухо и без осадков, в остальных регионах стоит готовиться к дождю с мокрым снегом.

Как информирует Укргидрометцентр, в понедельник, 19 ноября, в северной части Украины и большинстве восточных областей сохранится холодный несколько сухой воздух, однако будет без осадков.

Над остальной территории Украины будет господствовать влажная воздушная масса, усилится ветер, а на крайнем юге даже немного потеплеет.

Так, в Волынской, Ривненской, Харьковской, Луганской областях, а также на Киевщине, Сумщине и Черниговщине будет без осадков и преимущественно солнечно.

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Снег в понедельник прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Тернопольщине, а также в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

К дождю с мокрым снегом стоит готовиться на Черкасщине, Кировоградщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Донбассе. Не обойдется без осадков и на юге Украины.

На дорогах местами гололедица.

В Киеве синоптики обещают погоду без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -4-6 градусов, а днем наоборот поднимутся до 0+2.

Прогноз погоды на понедельник, 19 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +2...+4

Херсон – +3...+5

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – 0...+2

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 19 ноября

Синоптик Наталья Диденко подтвердила прогноз о дожде и мокром снеге. Так по ее словам, завтра, на Юге Украины плюс большинство центральных областей, Черновицкая, часть Ивано-Франковской и Львовской - дождь, мокрый снег, возможны сильные осадки.

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"Сопровождение - налипание мокрого снега, поривчатий ветер, гололед и гололедица. Циклон. Остальная территория Украины - в сухом воздухе. Температура воздуха будет без особых изменений. Очередной циклон, который собирался попортить нервы водителям, пешеходам, коммунальщикам и другим слоям населения 21 и 22 ноября, передумал. Какабека отменяется. Только. 20 ноября непогода вероятна на Востоке Украины, 21 ноября снег полетает над западными областями", - написала народный синоптик на своей странице в Facebook.

В Киеве же, по словам Диденко, завтра и ближайшие дни - без существенных осадков. Ночью незначительные морозы, днем или около нуля, или небольшие 'плюсы‘.

"Разве что порой скользко. Ну, это уже до марта. И еще раз. Завтра в южной половине Украины неблагоприятные погодные условия", - предупредила синоптик.