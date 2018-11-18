Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии возросло до 76 (видео)

15:36, 18 ноября 2018
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Президент США 17 ноября посетил районы, опустошенные пожарами, и встретился с местными властями.

Калифорния \ REUTERS
Калифорния \ REUTERS

 Число погибших из-за мощных лесных пожаров, которые продолжают бушевать в Калифорнии, возросло до 76, пропавшими без вести числятся более 1200 человек.

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Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа, передает "Немецкая волна". Отмечается, что за последние двое суток число пропавших без вести возросло почти на 700 человек - сейчас в этом списке указаны 1276 имен. По словам шерифа, в списках пропавших есть люди, которые находятся в безопасности, но данные об этом еще не поступили в общую базу. Также некоторые из имен дублируются.

Президент США Дональд Трамп 17 ноября посетил районы, опустошенные пожарами, и встретился с местными властями. Он настаивает, что причина стихийного бедствия - плохое управление лесным хозяйством.

Этот пожар стал самым разрушительным за всю историю Калифорнии. Небольшой городок Парадайс на севере штата остался в руинах, там огонь уничтожил 9,7 тысячи домов. Около 47 тысяч человек не могут вернуться домой и ночуют в центрах чрезвычайных ситуаций, церквях и школах, а также в палатках и автомобилях. У побережья Малибу разрушены около 500 домов.

В борьбе с огнем задействованы тысячи пожарных, поисковые команды, самолеты и вертолеты. Ситуация осложняется сильным ветром, который способствует распространению огня. Метеорологическая служба прогнозирует, что на следующей неделе в штате, который объявлен зоной стихийного бедствия, пойдут дожди.

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Теги: #Калифорния#пожары
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