Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии возросло до 76 (видео)

Президент США 17 ноября посетил районы, опустошенные пожарами, и встретился с местными властями.

Калифорния \ REUTERS

Число погибших из-за мощных лесных пожаров, которые продолжают бушевать в Калифорнии, возросло до 76, пропавшими без вести числятся более 1200 человек.

Читайте также Лесные пожары в Калифорнии: как спасают животных (фото, видео)

Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа, передает "Немецкая волна". Отмечается, что за последние двое суток число пропавших без вести возросло почти на 700 человек - сейчас в этом списке указаны 1276 имен. По словам шерифа, в списках пропавших есть люди, которые находятся в безопасности, но данные об этом еще не поступили в общую базу. Также некоторые из имен дублируются.

Президент США Дональд Трамп 17 ноября посетил районы, опустошенные пожарами, и встретился с местными властями. Он настаивает, что причина стихийного бедствия - плохое управление лесным хозяйством.

Этот пожар стал самым разрушительным за всю историю Калифорнии. Небольшой городок Парадайс на севере штата остался в руинах, там огонь уничтожил 9,7 тысячи домов. Около 47 тысяч человек не могут вернуться домой и ночуют в центрах чрезвычайных ситуаций, церквях и школах, а также в палатках и автомобилях. У побережья Малибу разрушены около 500 домов.

В борьбе с огнем задействованы тысячи пожарных, поисковые команды, самолеты и вертолеты. Ситуация осложняется сильным ветром, который способствует распространению огня. Метеорологическая служба прогнозирует, что на следующей неделе в штате, который объявлен зоной стихийного бедствия, пойдут дожди.